Главный тренер "Торпедо" Николай Савичев прокомментировал итоги матча ФНЛ с "Енисеем" (2:0).
"Хороший, добротный домашний матч. С первых минут и на протяжении всей встречи мы контролировали игру, не дали сопернику возможности отличиться. И это радует, потому что мы давно не играли на ноль. Будем стараться так же радовать болельщиков и себя в первую очередь.
Победу посвящаем президенту Елене Еленцевой, которая как раз отметила день рождения", - цитирует Савичева ФНЛ.
Главный тренер "Торпедо": мы давно не играли на ноль
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