Станислав Черчесов: Дзюба - капитан сборной России, и для нас он лучше, чем Чалов
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил, почему нападающий ЦСКА и лучший бомбардир клуба Федор Чалов рассматривался бы как игрок скамейки, если бы был вызван в основную сборную страны.
Фото: ТАСС
"Потому что Дзюба — наш капитан, и для нас он лучше, чем Чалов. Больше расшифровывать тут не нужно. Всему свое время", - цитирует Черчесова Sport24.ru.
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