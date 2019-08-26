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Агент: пообщаемся с Черчесовым по поводу Соболева

Александр Маньяков, агент нападающего "Крыльев Советов" Александра Соболева, прокомментировал невызов своего подопечного в сборную России на ближайшие матчи отбора к Евро-2020 с Шотландией и Казахстаном.

"Для Соболева, как и для любого футболиста, важно попасть в национальную команду.

Неделю назад у нас с Черчесовым не состоялась встреча. Станислав Саламович был занят. Потом я из графика выпал. Мы обязательно с ним встретимся и все обсудим. Но я думаю, что у Черчесова есть свой взгляд на Соболева. Мы же видим, что все его решения приносят результат. У Черчесова есть причина, по которой он не вызвал Соболева сейчас. Это не придирчивость, здесь нет никакой внутренней подоплеки. Это чисто профессиональный момент. Может быть, Черчесов хочет сначала посмотреть, как Соболев отреагирует на невызов, как будет проявлять себя после этого. Но я в этом ничего страшного не вижу", — цитирует Маньякова "Спорт день за днем".


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Теги: Черчесов Соболев Сборная России
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