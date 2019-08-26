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Кирилл Панченко: наверное, лучше бы не оставляли ЦСКА без Лиги чемпионов в прошлом сезоне

Полузащитник "Динамо" Кирилл Панченко оценил прошлый сезон бело-голубых, в котором команда заняла 12-е место.
"Если честно, неудовлетворительно, потому что мы опять балансировали в зоне стыковых игр, могли вылететь — это не тот результат, на который настраивается "Динамо". По подбору игроков не заслуживали этого. Сейчас есть этот год, который переломный. Команда заново строится, очень много новичков, прекрасный стадион, большие ожидания, очень стараемся в каждой игре.

Мы оставили ЦСКА без Лиги чемпионов? Наверное, лучше бы не оставляли. Раз им помогли, когда обыграли "Спартак", а в том году чуть помешали. Но это спорт, для того болельщик и ходит на игры. Много хороших матчей в том году было. Со всеми лидерами прилично смотрелись, а с прямыми конкурентами теряли очки. В этом плане надо работать", - приводит слова Панченко "Спорт-экспресс".


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Теги: Динамо Лига чемпионов ЦСКА Панченко
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