За прошедший век красно-синие завоевали множество трофеев, добиваясь успеха как на отечественных полях, так и на международной арене. Армейцы 13 раз становились чемпионами страны, 12 раз выигрывали национальный Кубок, 7 раз — Суперкубок. В 2005 году ПФК ЦСКА первым среди российских клубов завоевал Кубок УЕФА.
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Со времени своего создания клуб претерпел несколько преобразований и не раз менял название. Свое современное название — ПФК ЦСКА — клуб получил в 1994 году.
Официальный сайт ПФК ЦСКА
ЦСКА празднует 108-й день рождения
Сегодня исполнилось 108 лет ЦСКА. В этот день, в 1911 году, свой первый матч провела футбольная команда ОЛЛС, с которого ЦСКА ведет отсчёт своей истории.
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