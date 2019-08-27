"Уход Денисова случился довольно быстро, но причин я не знаю. Он даже не попрощался с командой. Слухи про уход Игоря в запой? Ха, вы говорите это поляку, а он русский!
На тренировках он выглядел здоровым и крепким – так что вполне мог ещё поиграть. Не знаю, что повлияло на его решение", — приводит слова Крыховяка "Чемпионат".
Напомним, 35-летний Денисов покинул "Локомотив" этим летом. Денисов выступал за клуб с 2016 года. Контракт был рассчитан до июня 2020 года. Компенсация футболисту составила около 500 тысяч евро.
Гжегож Крыховяк - об уходе Игоря Денисова из "Локомотива": он даже не попрощался с командой
Полузащитник "Локомотива" Гжегож Крыховяк рассказал об уходе из команды Игоря Денисова.
фото: официальный сайт ФК "Локомотив"
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