Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров дал оценку одному из спорных эпизодов, произошедших в матче 7-го тура РПЛ "Крылья Советов" - "Спартак" (1:2).
По мнению некоторых болельщиков и экспертов, капитан "Спартака" Георгий Джикия должен был получить вторую желтую карточку за стык с нападающим "Крыльев" Александром Соболевым во втором тайме.
"Стоило ли дать вторую желтую Джикии в стыке с Соболевым? Видеоподтверждения момента нет. Помощь шла в этом эпизоде от резервного арбитра. Джикия шел немного сзади от Соболева и поставил ногу перед нападающим. Соболев, в свою очередь, запнулся о его ногу. Резервный арбитр видел этот момент, и ни о каком предупреждении речи не идет. Мы доверяем своим арбитрам", - цитирует Егорова Sport24.ru.
Александр Егоров оценил спорный эпизод с неудалением Джикии в матче "Крылья Советов" - "Спартак"
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