Йон Гудни Фьолусон: оставили все силы на поле, но этого оказалось недостаточно (видео)

Исландский защитник "Краснодара" Йон Гудни Фьолусон поделился своим мнением о двухматчевом противостоянии в Лиге Чемпионов против греческого "Олимпиакоса".– Что у нас не получилось? Мы пытались выступить выше своих возможностей, – признался игрок. – В принципе, мы начали хорошо первый тайм и забили быстрый мяч. Но потом потеряли концентрацию, и этого хватило сопернику, чтобы восстановить равновесие. После этого нужно было забивать гораздо больше мячей, чем в начале и это тяжело. И ментально, и физически – это непросто.– Да, я думаю, что так и вышло. Если мы оставили не все силы на поле, то большую их часть. Принимая во внимание, что у нас не так давно была игра – в субботу, где мы тоже хорошо постарались. Сегодня было заметно, что мы устали, когда во втором тайме времени становилось все меньше, чтобы забить. Это тоже давило на нас. Сегодня мы все оставили на игровом поле, но этого оказалось недостаточно.– Этот матч будет в воскресение, поэтому у нас есть немного дней, чтобы восстановиться.www.rusfootball.info/