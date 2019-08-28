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Зелимхан Бакаев: прошло мало игр, чтобы говорить, чувствую ли себя лидером в "Спартаке"

Полузащитник "Спартака" Зелимхан Бакаев прокомментировал предстоящий ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы с "Брагой".

"Атмосфера в Браге была нормальной, там не только свистели местные болельщики в нашу сторону, но и наши фанаты поддерживали нас. А по поводу важности матчей, то мне сейчас без разницы, с "Брагой" или "Зенитом", сейчас в голове только "Брага", других мыслей в голове нет. Мы хотим пройти её, а потом уже будем думать о следующем сопернике. Что говорят в раздевалке перед игрой? Мы все уверены, готовы к тяжёлой игре и настроены побежать, других мыслей в голове и быть не может. Только настрой на победу.

Что касается того, чувствую ли я в себе лидера, то об этом говорить рано, прошло мало игр, много работы впереди, сейчас только начало. Время покажет, но я буду выкладываться и отдавать все силы и на поле, и на тренировках. А выводы делать будете вы и тренеры.

Вызов в сборную? Эмоции от этого положительные, это цель каждого игрока – попадать в сборную. Но бурных не было, это ведь уже второй раз. А по поводу подколов со стороны партнёров, то это было в первый раз, от Джикии, само собой. А сейчас просто поздравили в команде", — цитирует Бакаева "Чемпионат.сом".


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Теги: Бакаев Спартак
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