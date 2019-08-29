Александр Самедов — о переходе в любительский клуб: возобновляем связку с Павлюченко
Бывший игрок "Спартака" Александр Самедов прокомментировал новость о том, что он стал игроком любительского клуба "Знамя" из Ногинска, выступающем в четвертом дивизионе чемпионата России.
фото: официальный сайт ФК "Локомотив"
"Я закончил, но поиграю для себя в любительской лиге за "Знамя". Мне ребята предложили, почему бы нет? Приехать и сыграть игру один раз в неделю, недаром же говорят, что резко заканчивать нельзя, это будет полезно. Поэтому все очень просто. Я не возобновлял карьеру, это исключительно для себя. Мы с Романом Павлюченко возобновляем свою связку, так что приезжайте в Ногинск. У нас нет никакой зарплаты с Ромой, мы будем играть исключительно ради удовольствия и для себя", — сказал Самедов Sport24.
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