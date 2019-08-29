Сергей Семак: не очень рады такому жребию. "Зениту" будет очень сложно

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.— Да, с "Бенфикой" мы достаточно часто встречались, с "Лионом" — пореже, а "Лейпциг»"… Даже Клопп не хотел с ними встречаться! Крепка команда. А группа — очень серьезная.— Сложно. Мы понимаем наш уровень и, конечно, нам будет очень сложно. Группа абсолютно непредсказуемая, любая команда может выйти с первого места. Мы не очень рады такому жребию, но все остальные команды наверняка рады были получить "Зенит" из первой корзины.— Имена — именами, а уровень команд, которые нам выпали, очень высокий. На данном этапе это — лучшая команда Португалии и одни из лидеров чемпионатов Германии и Франции. Каждая из них имеет серьезный вес в Европе. Нам будет очень и очень сложно.— Думаю, нет. Если исключить "Зенит", то из тройки соперников, которые нам достались, предположить, какая окажется сильнее, достаточно сложно.— Из четвертой корзины нам досталась одна из самых крепких команд, из третьей — то же самое. Группа очень тяжелая.— Нам достался Лейпциг — команда, которая, я думаю, не хуже. Разница не такая уж огромная.