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Сергей Семак: не очень рады такому жребию. "Зениту" будет очень сложно

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

— Итоги жеребьевки отдают небольшим дежавю, не так ли?

— Да, с "Бенфикой" мы достаточно часто встречались, с "Лионом" — пореже, а "Лейпциг»"… Даже Клопп не хотел с ними встречаться! Крепка команда. А группа — очень серьезная.

— То, как все сложилось — хорошо, плохо или непонятно?

— Сложно. Мы понимаем наш уровень и, конечно, нам будет очень сложно. Группа абсолютно непредсказуемая, любая команда может выйти с первого места. Мы не очень рады такому жребию, но все остальные команды наверняка рады были получить "Зенит" из первой корзины.

— Нет ли небольшого разочарования по поводу того, что нам снова не досталось громких имен?

— Имена — именами, а уровень команд, которые нам выпали, очень высокий. На данном этапе это — лучшая команда Португалии и одни из лидеров чемпионатов Германии и Франции. Каждая из них имеет серьезный вес в Европе. Нам будет очень и очень сложно.

— Группа довольно ровная, но можно ли выделить фаворита?

— Думаю, нет. Если исключить "Зенит", то из тройки соперников, которые нам достались, предположить, какая окажется сильнее, достаточно сложно.

— Недели две назад вы говорили, что хорошо бы получить одного фаворита. В итоге — его нет. Расстроены?

— Из четвертой корзины нам досталась одна из самых крепких команд, из третьей — то же самое. Группа очень тяжелая.

— Не хотели бы вы получить Дортмунд, в матче с которым вам пришлось исполнять обязанности главного тренера?

— Нам достался Лейпциг — команда, которая, я думаю, не хуже. Разница не такая уж огромная.

ФК "Зенит"


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Теги: Семак Зенит
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