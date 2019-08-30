Сергей Рыжиков: в конце матча нервничал из-за нашего "проклятия последних минут"

Вратарь "Крыльев Советов" Сергей Рыжиков поделился впечатлениями от матча с "Динамо", передает корреспондент Rusfootball.info Роман Гуськов.



- В конце нервничал из-за нашего "проклятия последних минут". Ребята со скамейки говорили, что когда судья добавил три минуты, все испытывали нервы. Штрафной так штрафной. Это футбол. Все правильно сыграли и набрали очко.



- Соболев сказал, что "Крылья" сегодня потеряли два очка. А вы как считаете?



- Считаю, что в домашних играх в "Крыльях" лучшими должны признаваться нападающие, чтобы они забивали побольше. Считаю, что игроки "Динамо" очень квалифицированные, у них хорошая школа. Очень понравился их корпус передний. Их ждет хорошее будущее, если сыграются. А мы идем дальше, работаем, поддерживаем друг друга и боремся за повышение.



- Вы сегодня второй матч сыграли "на ноль". Для себя считаете эти игры?



- Да, есть удовлетворение от проделанной работы. Обороняется вся команда. Ребят у нас много новых, поэтому притираемся, хотя уже 8-й тур. Пауза пойдет на благо.



- Были слухи, что "Крылья" могут взять в аренду Селихова. Это как-то влияло на вас?



- Я не знаю, если честно. Вратарь такая штука, самое сложное, как тренер. Свято место пустым не бывает. Будем работать. Посмотрим, что будет.