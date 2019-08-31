«Сочи» разгромил «Рубин», одержав первую победу в РПЛ

Чемпионат России Премьер-лига
8-й тур
«Рубин» (Казань) — «Сочи» — 0:3
8-й тур
«Рубин» (Казань) — «Сочи» — 0:3
Голы: Цаллагов, 22 (0:1). Кудряшов, 52 (0:2). Карапетян, 90+3 (0:3).
«Рубин»: Дюпин, Данченко, Сорокин, Уремович, Степанов, Башкиров (Микелтадзе, 76), Иг.Коновалов, Макаров, Кварацхелия, Давиташвили, Марков (Кьяртанссон, 55).
«Сочи»: Джанаев, Калугин, Юрганов, Лагатор, Кудряшов, Цаллагов, Нобоа, Бурмистров, А.Заболотный (Карапетян, 78), Полоз (Набиуллин, 66), Мостовой (Померко, 73).
Предупреждения: Башкиров, 15. Давиташвили, 20. Лагатор, 29. Бурмистров, 37. Степанов, 71. А.Заболотный, 76.