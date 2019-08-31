«Сочи» разгромил «Рубин», одержав первую победу в РПЛ

В матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги «Рубин» принимал «Сочи». Встреча состоялась на стадионе «Центральный» в Казани и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.