В матче 8-го тура чемпионата России "Ростов" со счетом 2:1 обыграл "Локомотив".
Чемпионат России
8 тур
Гол: Антон Миранчук, 81 - Шомуродов, 42, 58
"Локомотив": Гилерме, Игнатьев, Рыбус, Чорлука, Хеведес, Баринов, Жемалетдинов (Джорджевич, 60), Ал. Миранчук (Мариу, 30), Ан. Миранчук, Крыховяк, Смолов.
Запасные: Коченков, Медведев, Живоглядов, Кверквелия, Идову, Мурило, Коломейцев, Дорофеев, Тугарев, Жоау Мариу, Джорджевич, Эдер.
"Ростов": Бабурин, Козлов, Чернов, Чистяков, Сигурдссон, Ионов (Зуев, 88), Еременко, Попов (Байрамян, 60), Норманн, Саплинов (Логашов, 67), Шомуродов.
Запасные: Песьяков, Фролкин, Логашов, Маляров, Вилюш, Ведерников, Байрамян, Зуев, Хаджикадунич, Прошляков, Долгов.
Предупреждения: Норманн, 28, Еременко, 41, Рыбусь, 64, Логашов, 88
"Локомотив" на своем поле уступил "Ростову"
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