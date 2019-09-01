Московское "Динамо" не сумело договориться о трансфере нападающего генуэзской "Сампдории" Маноло Габбьядини, утверждает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
По данным источника, российский клуб предлагал за футболиста € 12 млн, но получил отказ, так как главный тренер "Сампдории" Эусебио Ди Франческо рассчитывает на форварда.
Габбьядини перешёл в "Сампдорию" в январе 2019 года из "Саутгемптона" за € 12 млн.
В январе сообщалось, что форвардом интересовались "Спартак" и ЦСКА, но затем его агент опроверг эту информацию.
"Чемпионат.сом"
"Сампдория" отказала "Динамо" в трансфере Габбьядини за 12 млн евро
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