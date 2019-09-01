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Антонин Паненка: "Спартак" не зря заплатил солидные деньги за Крала

Известный в прошлом чешский футболист Антонин Паненка прокомментировал покупку "Спартаком" полузащитника Алекса Крала.

"Главное преимущество футболиста, о котором вы попросили меня рассказать, на мой взгляд, что в каждом матче, где принимает участие Крал, он играет постоянно хорошо, у него я не замечал спадов. Я бы сказал, что он игрок с большим будущим. Второй момент, который я бы хотел отметить, что у нашей "Славии" отличная школа, поэтому московский "Спартак", думаю, не зря потратил солидные деньги. И хотя Алекс Крал не так много забивает, так как он игрок больше оборонительного плана, но полезным для своей новой команды будет. Хочу также отметить, что он всегда играет чисто, поэтому не будет проблем с предупреждениями. Имеет спокойный характер. Человек он хороший, поэтому могу предположить, что легко адаптируется в новом коллективе.

Он не был постоянным игроком "Славии", но, несмотря на это, его вызывают в сборную Чехии, что говорит о том, что мы говорим о мастере высокого уровня. Клуб отпускает его не потому, что Крал ему не нужен, просто поступило очень выгодное предложение, руководство подумало, что с кадрами перед Лигой чемпионов у них все в полном порядке, поэтому проблем с переходом не возникло.

Я в последнее время не следил за российским чемпионатом, но теперь буду смотреть все матчи "Спартака", так как там появился подающий надежды соотечественник», — приводит слова Паненки Bobsoccer.


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Теги: Паненка Спартак Крал
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