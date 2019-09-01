"Краснодар" чуть не потерял очки с "Уралом". Спасли воспитанники Уткин и Игнатьев

Пока 1 сентября в Центральной части России еще не почувствовали смену стандартного лета на бабье, на Урале наступила настоящая осень. Градусники показывали "+10" - для чемпионата цифра нисколько не пугающая, но футболисты "Краснодара", как и болельщики на стадионе, утеплились в куртки/шапки. Оно и понятно, в Греции и дома против "Олимпиакоса" "быки" прогрелись как следует, в футбольном смысле тоже. Хотя Сергей Матвеев назвал домашнее поражение в Лиге чемпионов просто "обидным". Таких легких характеристик вылета "Краснодара" не позволяли себе даже комментаторы Матч ТВ, обычно лояльные по отношению к клубу Сергея Галицкого.На слова тренерского штаба "Краснодара" мало кто обратил внимание, зато их дела заинтересовали, а точнее, стартовый протокол "быков". Не оказалось в нем самого заминусованного футболиста этого сезона Маркуса Берга, который своими появлениями в основе породил уже конспирологические версии. Никто из специалистов и экспертов не понимал логики в решениях Мурада Мусаева ставить шведа с нулевым КПД в состав. Зато нашлось место для Дмитрия Скопинцева, про которого как будто все забыли. А ведь год назад многие требовали от Станислава Черчесова вызвать этого парня в сборную. Еще поправился другой футболист национальной команды - Ари, поэтому в запас переместился Иван Игнатьев (лучший бомбардир "Краснодара").Официальный сайт "быков" предполагал, что команда сыграет в 4-3-3. "Матч Премьер" считал, что "Краснодар" перестроится на стандартную 4-4-2 со Скопинцевым и Олссоном на флангах. Но швед, привыкший действовать в середине, позицию на краю практически не держал. Олссон уходил в центр для прессинга, выдвигаясь даже выше Ари и Вандерсона. Маршрут перемещений шведского хавбека был больше похож на вильеновский, чем привычного вингера. Да и Скопинцев не только закрывал левую бровку, а постоянно искал встречи с мячом в центральной зоне. Именно оттуда он и забил первый гол в матче, когда закончил красивую комбинацию с Вандерсоном и Ари. Мелкими передачами, как кусок торта чайными ложками, раскромсали краснодарцы оборону "Урала".Команда Дмитрия Парфенова не из тех, кто умеет держать удар. Если "Урал" пропускал в этом сезоне, то все заканчивалось поражением. Но есть и другой факт. "Урал" за 7 туров забил на 1 гол больше, чем "Краснодар". При этом из каждого утюга "быков" называют клубом, пропагандирующий атакующий футбол, а про парней Дмитрия Парфенова молчок. Если брать эту статистику и ситуацию в "Краснодаре", где на решающий матч Лиги чемпионов тренерский штаб меняет голкипера, а потом возвращает его в основу, то для результативных действий "Урала" почва была приготовлена, как хорошим дачником на участке в 6 соток. Плодов долго ждать не пришлось. Почти как против "Олимпиакоса", "Краснодар" владел преимуществом в счете около 2 минут, а потом случился прыжок Бавина в штрафной и точный удар головой. Хотя против греков 1:0 держалось около 40 секунд, поэтому прогресс в игре "быков" все же есть.Но опять же свободные перемещения краснодарских игроков атаки сделали результат до перерыва. Олссон и Вандерсон максимально сузили коридор для прохода Ари в чужой штрафной, расставив заслоны по сторонам. Швед даже подыграл нападающему в стеночке, после чего Ари расстрелял пустой угол ворот Годзюра. Защитники "Урала" так и не разобрались, кто и кого должен держать в своей штрафной. Постоянная смена направления атак "Краснодара", острые подключения Олссона и Скопинцева работали эффективно. Может, не так часто, как хотелось тренерскому штабу "быков", но почти со стопроцентной реализацией, что для выездного матча в Екатеринбурге играло большую роль.Умение перестраивать игру по ходу матча - это качество хорошего тренера. В современном футболе даже не одного тренера, а всего его штаба. Вспомнить хотя бы постоянные переговоры Массимо Карреры с Романом Пилипчуком, когда "Спартак" выходил вперед или, наоборот, пропускал. Вот и Дмитрий Парфенов в перерыве матча сработал так, как надо. Хотя замену Андрея Панюкова прогнозировал даже учащийся младших классов академии "Краснодара". У лучшего игрока матча "Урал"-"Сочи" в первом тайме было только 11 касаний (8 передач, 1 неточный удар). Панюков себя никак не предлагал, поэтому и уступил место для Владимира Ильина. Тот сразу стащил нас себя Фьолусона, и хозяева могли в первой атаке после перерыва забивать, но Димитров смазал из роскошной позиции.Зато вторая замена от Дмитрия Парфенова была то что надо. Петрова на фланге перестали страховать Олссон и Камболов, и растревожить эту краснодарскую зону вышел Эль-Кабир. Чуть больше 10 минут ему потребовалось, чтобы положить в ворота Сафонова невероятную красоту. Что-то в стиле Рикарду Орты из матча "Спартак"-"Брага", но из пределов штрафной. Только Сафонов, в отличие от Максименко, прыгнул. Хотя это было зря. Гол точно войдет в список лучших по итогам сезона.Когда "Урал" во второй раз в матче сравнял счет, пришло время воспитанников "Краснодара". И Мусаев решил выстрелить с 2 рук, выпустив одновременно на поле Игнатьева и Уткина. Иван мог довести счет своих голов до 4, но не закинул в ворота Годзюра голешник, какой получился у Александра Соболева в матче уральцев с "Крыльями". Зато в следующей атаке Игнатьев рассек фланг хозяев, своим ударом не забил, но обеспечил удачный отскок для Уткина, который с близкой дистанции не промазал. Второй матч подряд (с учетом игр "Краснодара-2" третий) отличился молодой полузащитник "быков". Только теперь его гол стал победным, прибавивший 3 очка команде в плотной борьбе лидеров чемпионата. Чтобы не оступиться еще раз, "Краснодар" ударил соперника еще раз с помощью гола Вандерсона. Бразилец пробил ближний верхний угол Годзюра, как дыроколом пару листочков. И этот мяч уничтожил последние амбиции "Урала" в матче.Бесславный вылет "Краснодара" из Лиги чемпионов с Маркусом Бергом в составе испортил впечатление, в первую очередь, о работе Мурада Мусаева. Нелогичные перестановки в основе на решающий матч, работа на трансферном рынке исключительно на усиление атаки, с полным игнором укрепления защиты, - все это выбивалось из образа прогрессивного специалиста. Может, фиаско против "Олимпиакоса" заставит Мусаева взглянуть на свою работу под другим углом, и тренер "Краснодара" станет сильнее. Для этого дела перерыв на сборные очень кстати.