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Председатель совета директоров "Локомотива": Фернандеш играл важную роль для команды? Когда?

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков прокомментировал переход полузащитника Мануэла Фернандеша в "Краснодар".

"У Фернандеша закончился контракт. Португалец играл важную роль для команды? Когда? Время идет, было принято взвешенное решение. Значит, что-то не сложилось.

Я не вижу ничего страшного, это спорт, нормальная история. Я всем игрокам, которые переходят в российские клубы, да и не только российские, желаю удачи. Главное, здоровья и без травм", - цитирует Мещерякова Sport24.


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Теги: Мещеряков Фернандеш Локомотив Краснодар
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