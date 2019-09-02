Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков прокомментировал переход полузащитника Мануэла Фернандеша в "Краснодар".
"У Фернандеша закончился контракт. Португалец играл важную роль для команды? Когда? Время идет, было принято взвешенное решение. Значит, что-то не сложилось.
Я не вижу ничего страшного, это спорт, нормальная история. Я всем игрокам, которые переходят в российские клубы, да и не только российские, желаю удачи. Главное, здоровья и без травм", - цитирует Мещерякова Sport24.
Председатель совета директоров "Локомотива": Фернандеш играл важную роль для команды? Когда?
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