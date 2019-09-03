???Михаил Левашов – лучший футболист августа! pic.twitter.com/NWdFM5EbRh— ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) September 3, 2019
Голкипер Михаил Левашов стал лучшим игроком тульского "Арсенала" по итогам августа
Вратарь тульского "Арсенала" Михаил Левашов признан лучшим игроком команды по итогам августа, сообщает пресс-служба клуба.
В прошедшем месяце голкипер сыграл 5 матчей (4 - в РПЛ, 1 - в Лиге Европы), в которых пропустил пять мячей. При этом две игры Левашов провёл без пропущенных голов.
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