Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, какие вопросы обсуждались на последнем заседании клубов РПЛ.
"Почти все клубы единогласно были крайне озабочены качеством судейства. Будем надеяться, что из разговора будут сделаны какие-то положительные выводы. Замена Егорова? Не совсем этично озвучивать все, что звучало на собрании. Моя позиция? Нам обещали принять меры, прислать дорожную карту. Есть время, чтобы поработать.
Что еще обсуждали на заседании? Был ряд вопросов. Обсуждали сотрудничество с вещателем "Матч ТВ". Есть ряд пожеланий по улучшению работы. Также говорили о молодежном первенстве. Никаких критических вопросов сегодня не было", - цитирует Бабаева Sport24.ru.
Роман Бабаев: почти все клубы на заседании РПЛ были крайне озабочены качеством судейства
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