Президент РФС Александр Дюков рассказал, что Александр Егоров продолжит свою работу на посту главы департамента судейства и инспектирования РФС.
"Судьба Егорова на посту главы департамента судейства и инспектирования РФС? Я согласен, что есть его вина в том качестве судейства, которое мы видим. С другой стороны, были объективные причины, на которые он не мог повлиять. Наверное, правильно дать ему шанс исправить и улучшить ситуацию.
Если говорить о промежуточных выводах, то их можно будет делать в декабре месяце. Но вы сами понимаете, возможны форс-мажорные обстоятельства, из-за чего выводы придется делать раньше", - цитирует Дюкова Sport24.ru.
Президент РФС: главе департамента судейства Егорову надо дать шанс. Выводы будем делать в декабре
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