Защитник "Зенита" Данил Круговой рассказал, что получает 60 тысяч рублей в месяц в "Уфе", за которую выступает на правах аренды.
– Давай закроем тему с деньгами. Твоя зарплата в "Зените" больше ляма в месяц или меньше?
– Плюс-минус.
– То есть в аренде в "Уфе" ты будешь получать уже эти деньги?
– Нет. Сейчас все остается без изменений, буду играть на свое имя.
– То есть меньше 60 тысяч в месяц и ни разу не повышали?
– А зачем мне повышать? У меня была лесенка, но не хватило одного матча, я сломался с «Локомотивом». Если бы провел стыковой матч, дали бы 150. Но я не за деньгами ехал сюда.
– А как ты на меньше 60 тысяч ты покупаешь весь шмот? Gucci, Dolce – это стоит денег.
– За счет премиальных.
– Так их в "Уфе" платят по итогам сезона, а вы же чуть не вылетели.
– Там есть определенная сумма – если бы заняли десятое место, она бы просто удвоилась. Но за стыки тоже дали. Просто весь сезон копилось, в конце выплатили.
И я не все потратил, еще же плачу ипотеку. Взял квартиру в Питере около аэропорта. Минутах в 20 от него, край города. Дом строится еще – в 2020-м будет, – сказал Круговой.
Sports.ru
Данил Круговой о зарплате 60 тысяч рублей: Gucci покупаю на премиальные
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