Данил Круговой о зарплате 60 тысяч рублей: Gucci покупаю на премиальные

Защитник "Зенита" Данил Круговой рассказал, что получает 60 тысяч рублей в месяц в "Уфе", за которую выступает на правах аренды.– Плюс-минус.– Нет. Сейчас все остается без изменений, буду играть на свое имя.– А зачем мне повышать? У меня была лесенка, но не хватило одного матча, я сломался с «Локомотивом». Если бы провел стыковой матч, дали бы 150. Но я не за деньгами ехал сюда.– За счет премиальных.– Там есть определенная сумма – если бы заняли десятое место, она бы просто удвоилась. Но за стыки тоже дали. Просто весь сезон копилось, в конце выплатили.И я не все потратил, еще же плачу ипотеку. Взял квартиру в Питере около аэропорта. Минутах в 20 от него, край города. Дом строится еще – в 2020-м будет, – сказал Круговой.