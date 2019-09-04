"Я — поклонник Тупака Шакура, этого великого рэпера. Я вдохновился его историей, масштабом личности. У него впечатляющая биография. На его пути было много сложностей. Тупак — большая фигура в истории рэпа. И одна из моих татуировок действительно посвящена ему. В первую очередь из-за его жизненной позиции. Тупак Шакур — мой кумир.
Я открыл в себе интерес к музыке в 9 лет. Попробовал играть на гитаре и просто влюбился в этот инструмент. С большим удовольствием играю и пою. Учился, кстати, через интернет вместе с моими одноклубниками из "Васко". Может, и в России прикуплю себе гитарку и буду на ней играть у себя дома.
Спеть дуэтом с Акинфеевым? Ну конечно, почему нет? Вот подучу немного русский, и будет прикольно попробовать", — сказал Сантос в интервью клубному телевидению ЦСКА.
Лукас Сантос: спеть дуэтом с Акинфеевым? Ну конечно, почему нет?
Полузащитник Лукас Сантос, перешедший на правах аренды в ЦСКА из "Васко Да Гама", рассказал о своих музыкальных предпочтениях.
Фото: официальный сайт ПФК ЦСКА
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