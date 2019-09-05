Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о состоянии полузащитника "Монако" Александра Головина.
"Монако" плохо играет? А это вопрос кому? Наверное, мне Артем поможет. Они больше общаются. А вообще есть команда и есть сборная. Мы смотрим не как играет "Монако". А как играет Головин. Он играл на разных позициях, физически в порядке. А его задания в клубе мы не знаем", - цитирует Черчесова Sport24.ru.
"Прибавил Саша, прибавил!" — добавил нападающий национальной команды Артем Дзюба.
Станислав Черчесов: мы смотрим не как играет "Монако", а как играет Головин
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