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Станислав Черчесов: мы смотрим не как играет "Монако", а как играет Головин

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о состоянии полузащитника "Монако" Александра Головина.

"Монако" плохо играет? А это вопрос кому? Наверное, мне Артем поможет. Они больше общаются. А вообще есть команда и есть сборная. Мы смотрим не как играет "Монако". А как играет Головин. Он играл на разных позициях, физически в порядке. А его задания в клубе мы не знаем", - цитирует Черчесова Sport24.ru.

"Прибавил Саша, прибавил!" — добавил нападающий национальной команды Артем Дзюба.


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Теги: Черчесов Монако Лига 1 Головин Сборная России
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