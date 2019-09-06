Министр спорта РФ: трансфер Сутормина странный с точки зрения логики

Министр спорта РФ Павел Колобков оценил трансфер футболиста Алексея Сутормина из "Рубина" в "Зенит", официальная стоимость которого составила 50 тысяч рублей.

Фото: "Известия"