"Можно обсуждать справедливость и соответствие законодательству. Я думаю, что законодательству это соответствует. Нужно смотреть на юридическую составляющую. Вопрос справедливости в такой ситуации, наверное, ставить неправильно. С точки зрения логики это выглядит странным.
Надо посмотреть, можно ли нам на будущее внести изменения в наши или локальные нормативные акты, которые принимаются федерацией футбола, и есть ли в этом целесообразность. Мы посмотрим… Но то, что это не противоречит законодательству и нормативным актам, это факт", — приводит слова Колобкова РИА Новости.
Министр спорта РФ: трансфер Сутормина странный с точки зрения логики
Министр спорта РФ Павел Колобков оценил трансфер футболиста Алексея Сутормина из "Рубина" в "Зенит", официальная стоимость которого составила 50 тысяч рублей.
Фото: "Известия"
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