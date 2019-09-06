"Наказание возымело действие, они давно исправились, и сейчас это совсем другие люди. Конечно, пора их отпускать", — приводит слова Максименко "Интерфакс".
По словам Максименко, Кокорин и Мамаев внесли большой вклад в пропаганду здорового образа жизни, достойно себя зарекомендовали с точки зрения ФСИН и администрации колонии.
Замдиректора ФСИН: наказание Кокорина и Мамаева возымело действие, они давно исправились
Заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко заявил, что полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и нападающий "Зенита" Александр Кокорин заслужили условно-досрочное освобождение из колонии.
Фото: vesti.ru
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