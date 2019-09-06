"Я не знаком с Мамаевым, так что могу сказать лишь о Саше Кокорине. Уверен, он вернется на топ-уровень. Конечно, на это потребуется время — нужно восстановиться ментально, нужно набрать форму. Но он молод, профессионален и имеет большой талант. К тому же, уверен, захочет, скажем так, отомстить жизни и обстоятельствам за то, что с ним произошло. Кокорин захочет показать всем, что он, в первую очередь, талантливый футблист, а не хулиган, чтобы люди запомнили его по тому, что он делает на поле, а не тому, что было в последний год. Помните Эдуарда Стрельцова? Вот так же и Кокорин вернётся на топ-уровень!
Не могу сказать, где он продолжит карьеру. Что касается "Зенита", тут нужно знать мнение Сергея Семака и руководства. Я слышал, что "Ахмат" готов предложить ему контракт. Если найдется клуб, готовый дать ему шанс, а сам футболист найдет в себе мотивацию, то все будет в порядке", — сказал Луческу Sport24.
Мирча Луческу: помните Эдуарда Стрельцова? Вот так же и Кокорин вернётся на топ-уровень
Бывший главный тренер "Зенита" Мирча Луческу, комментируя решение суда об условно-досрочном освобождении нападающего Александра Кокорина, выразил уверенность в том, что 28-летний футболист сможет восстановить свою футбольную карьеру и вернется на топ-уровень.
Фото: xsport.ua
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