Александр Кокорин имеет право сыграть уже в ближайшем туре РПЛ
Генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов сообщил, что нападающий "Зенита" Александр Кокорин имеет право выйти на поле в ближайшем матче Российской Премьер-Лиги.
Фото: "Рейтинг букмекеров"
"Сможет ли Кокорин сыграть в ближайшем туре РПЛ, будучи свободным агентом? Здесь нужно смотреть на дату прекращения трудового договора с „Зенитом“. Если он стал свободным агентом в это трансферное окно, то он может быть заявлен, если до открытия окна или после, то нет. Опять же всегда есть возможность найти вариант в другом чемпионате, где меньше ограничений для заявки свободных агентов", — сказал Зотов в беседе с "Чемпионатом".
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