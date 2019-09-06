Алексей Миранчук пропустит из-за травмы три недели

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук будет восстанавливаться в течение трех недель с момента получения травмы, сообщает пресс-служба московского клуба

фото: официальный сайт ФК "Локомотив"

Футболист получил повреждение в матче 8-го тура РПЛ против «Ростова» (1:2), который состоялся 31 августа. Таким образом, игрок вернется в строй приблизительно через две недели. Точные сроки восстановления были определены по результатам МРТ. В настоящее время реабилитация Миранчука продолжается.