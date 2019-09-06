Решение об официальном внесении в заявку вне регистрационного периода условно-досрочно освобожденных из колонии Александра Кокорина и Павла Мамаева может быть принято комитетом по статусу игроков РФС в случае поступления заявления от клуба, заключившего контракт с футболистом, сообщил исполнительный директор РПЛ Сергей Чебан.
"Решение о регистрации футболиста-профессионала для участия в соревнованиях (внесение в заявочный лист для участия в соревнованиях) вне регистрационного периода принимается комитетом по статусу игроков РФС в каждом конкретном случае по заявлению профессионального футбольного клуба, желающего зарегистрировать футболиста-профессионала для участия в соревнованиях и заключившего с таким футболистом-профессионалом трудовой договор.
Решение о регистрации футболиста-профессионала вне регистрационного периода принимается с учетом фактических обстоятельств и при условии сохранения целостности спортивных соревнований", - цитирует Чебана РИА Новости.
РПЛ: Кокорин и Мамаев могут быть заявлены вне регистрационного периода
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