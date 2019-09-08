Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал победу над "Сочи" (2:1) в товарищеском матче, передает корреспондент Rusfootball.info.
- Для вас насколько большая отрада, что во время паузы на матчи сборных можете выставлять такой состав?
- Мы должны посмотреть на игроков. Нужно понять, в какой форме находятся игроки. Кто-то после травмы, кто-то добирает игровую практику. В каждой игре решаем свои задачи.
- Почему не было Ивановича и Сантоса?
- Дуглас Сантос получил дополнительное время для отдыха. Завтра он уже будет на тренировке. Иванович работал в индивидуальном режиме из-за большой нагрузки.
- Сегодня дебютировал Осорио. Оцените его качества.
- У нас много кто дебютировал. Он хорошо сыграл, смотрелся хорошо.
- Уже скоро Кокорин выйдет на свободу. Какие планы насчет него?
- Моя позиция остается прежней. Конечно, я жду его появления уже не первый год. На мой взгляд, это один из лучших игроков России. Иметь такого футболиста - мечта любого тренера.
- А порицания Кокорин разве не заслуживает, что он подвел команду?
- Каждый человек ошибается. Это действительно была ошибка. Наказание, на мой взгляд, абсолютно несоизмеримо с содеянным.
Сергей Семак - о Кокорине: иметь такого футболиста - мечта любого тренера (видео)
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал победу над "Сочи" в товарищеском матче.
Фото: ТАСС
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