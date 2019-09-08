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Сергей Семак - о Кокорине: иметь такого футболиста - мечта любого тренера (видео)

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал победу над "Сочи" в товарищеском матче.
Фото: ТАСС
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал победу над "Сочи" (2:1) в товарищеском матче, передает корреспондент Rusfootball.info.

- Для вас насколько большая отрада, что во время паузы на матчи сборных можете выставлять такой состав?

- Мы должны посмотреть на игроков. Нужно понять, в какой форме находятся игроки. Кто-то после травмы, кто-то добирает игровую практику. В каждой игре решаем свои задачи.

- Почему не было Ивановича и Сантоса?

- Дуглас Сантос получил дополнительное время для отдыха. Завтра он уже будет на тренировке. Иванович работал в индивидуальном режиме из-за большой нагрузки.

- Сегодня дебютировал Осорио. Оцените его качества.

- У нас много кто дебютировал. Он хорошо сыграл, смотрелся хорошо.

- Уже скоро Кокорин выйдет на свободу. Какие планы насчет него?

- Моя позиция остается прежней. Конечно, я жду его появления уже не первый год. На мой взгляд, это один из лучших игроков России. Иметь такого футболиста - мечта любого тренера.

- А порицания Кокорин разве не заслуживает, что он подвел команду?

- Каждый человек ошибается. Это действительно была ошибка. Наказание, на мой взгляд, абсолютно несоизмеримо с содеянным.



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Теги: Зенит Семак Сочи Кокорин Rвидео
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