» » Кэтэлин Карп — о будущем в «Уфе»: не хочу играть за места в нижней части таблицы, все в команде хотят думать о еврокубках

Кэтэлин Карп — о будущем в «Уфе»: не хочу играть за места в нижней части таблицы, все в команде хотят думать о еврокубках

Полузащитник «Уфы» Кэтэлин Карп рассказал, есть ли вероятность того, что он может продлить контракт со своим клубом.
Фото: официальный сайт «Уфы»
«У меня ещё год контракта с «Уфой». И все мои мысли только с этой командой. Я хочу делать здесь свою работу хорошо. Ближе к концу контракта будем думать. Но даже если бы у меня сейчас были предложения, я бы тебе не сказал. Всё будет зависеть от того, какие задачи будет ставить перед собой «Уфа». В прошлом сезоне мы играли переходные матчи. Я впервые чувствовал такое. Эмоции нервные были. Ты приходишь после игры и понимаешь, что скоро тебе предстоят переходные матчи. Чувства не очень приятные. Как игрок, я не хочу каждый год играть за места в нижней части турнирной таблицы. Я хочу выходить на поле и думать о еврокубках. И все мы в команде хотим этого», — цитирует хавбека официальный сайт «Уфы».


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Теги: Карп УФА
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