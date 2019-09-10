Кэтэлин Карп — о будущем в «Уфе»: не хочу играть за места в нижней части таблицы, все в команде хотят думать о еврокубках

Полузащитник «Уфы» Кэтэлин Карп рассказал, есть ли вероятность того, что он может продлить контракт со своим клубом.

Фото: официальный сайт «Уфы»