"Я приехал с четкой целью — как можно быстрее стать частью команды и войти в ритм. Маммана говорит со мной на одном языке и помогает мне с адаптацией.
Тоннель — прекрасная традиция, несмотря на все удары и пинки, которые я получил. Но это помогает быстрее стать частью коллектива", — передает слова Осорио Sport24.
Йордан Осорио: тоннель для новичков в "Зените" — прекрасная традиция, несмотря на все удары и пинки
Защитник "Зенита" Йордан Осорио, на дебютной тренировке пробежавший через традиционный для новичков петербургского клуба тоннель, поделился впечатлениями от прохождения данного испытания.
Фото: официальный сайт ФК "Зенит"
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