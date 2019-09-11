Максименко рассказал, что у него было предложение из Турции

Александр Максименко:

«Об уходе не думал, а вот предложение от турецкого клуба было. Но называть этот клуб я не хочу, ведь не считаю себя готовым вратарем, который сейчас может просто так уходить и оставлять команду.

Я принял осознанное решение остаться в московском Спартаке. pic.twitter.com/iN0GVhcM2B — Adelphia_Baku (@Red_White_Baku) September 10, 2019

Вратарь "Спартака" Александр Максименко рассказал, что получал предложение от одного из турецких клубов."Об уходе не думал, а вот предложение от турецкого клуба было. Но называть этот клуб я не хочу, ведь не считаю себя готовым вратарём, который сейчас может просто так уходить и оставлять команду. Я принял осознанное решение остаться в московском "Спартаке", - цитирует Максименко официальный "твиттер" фан-клуба "Спартака" Adelphia Baku.