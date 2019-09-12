"Меня удивил тот факт, что спустя год до сих пор обсуждаются те же самые вещи. Кажется, что больше ничего не существует, помимо этого. Я прочитал это интервью, но не придал ему особого значения.
У меня с ним никакого конфликта не было, думаю, у него был конфликт со мной, но понятия не имею, по какой причине. Может быть, из-за того, что он иногда не выходил в стартовом составе. Меня не интересовало, что он делал вне поля, какие у него были связи и контакты. Но состав он не выбирал!
Я всегда говорил, что чемпионство — заслуга всех. Когда есть сильный коллектив, с ним можно побеждать. Когда же каждый начинает думать о себе, происходит то, что произошло", - приводит слова Карреры Sport24.
Массимо Каррера: прочитал интервью Глушакова, но не придал ему особого значения
Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера прокомментировал громкое интервью Дениса Глушакова.
Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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