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"Зенит" дома одержал победу над "Арсеналом"

В матче 9-го тура чемпионата России "Зенит" дома обыграл тульский "Арсенал" со счетом 3:1.
Фото: "Спорт день за днем"
Чемпионат России

9 тур

Голы: Дзюба, 5, Дриусси, 66 (пен) - Берхамов, 57, Шатов, 89.
Нереализованный пенальти: Азмун, 22 (вратарь).

"Зенит": Лунёв, Смольников, Иванович, Ракицкий, Сантос, Кузяев (Шатов, 70), Барриос, Жирков, Дриусси, Азмун (Ерохин, 75), Дзюба.

"Арсенал": Левашов, Бауэр, Григалава, Беляев, Альварес (Володько, 15), Денисов, Берхамов (Комбаров, 64), Ткачёв, Костадинов, Луценко, Эв. Кангва.

Предупреждения: Денисов, 39, Бауэр, 42, Азумн, 75.


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Теги: Зенит Арсенал
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