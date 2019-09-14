В Лигу чемпионов без братьев. "Локомотив" потерял второго Миранчука

36’ Жоао Марио ведёт игру в атаке и исполняет угловые #СочиЛоко pic.twitter.com/SIz9JEyUvW — ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) September 14, 2019

77’ Беня на газоне! Все лицо в крови после столкновения с Заболотным, картинка страшная. Очень неудачно получилось... #СочиЛоко pic.twitter.com/P0PdJuf47X — ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) September 14, 2019

"Локомотив" добился победы над "Сочи", но в матче серьезную травму получил Антон Миранчук.Бархатный сезон в самом разгаре, а это значит, что стадион "Фишт" еще может неплохо заполняться. Тем более, что соперник позволял собрать хорошую аудиторию. Но что сделал для этого "Сочи". Правильно - практически ничего. Смотрите, 12 сентября клуб на официальной странице в Твиттере выложил расписание электричек в день матча, 13 сентября - объявление, что большой футбол возвращается, 14 сентября - основной состав на игру. Никаких фишек, никаких особенных приглашений. А ведь, как рассказывали комментаторы "Матч Премьер", на предматчевой разминке на стадионе включали любимую песню тренера вратарей сочинской команды. Почему об этом не рассказать? Хотя "Сочи" даже не сообщал, как развиваются события в матче, что уж говорить о каких-то песнях. Все это напоминает, что клуб для кого-то является дополнительной финансовой нагрузкой, такой социальный проект, развивать которой особо никто даже не пытается.Атмосферу на "Фиште" пришлось передавать гостям стадиона. "Локо" показал, как футболисты выходят из подтрибунного помещения, в каком состоянии трибуны, и что в Сочи приехал травмированный Алексей Миранчук. Никто не ожидал, что через 13 минут после начала матча в лазарет к брату отправится и Антон. Как потом выяснилось, это была травма голеностопа, а следовательно, старт Лиги чемпионов тоже придется пропустить.Травма Антона Миранчука заставила "Локомотив" быстро перестроится. На поле вышел второй нападающий Эдер, а Федор Смолов переместился на позицию оттянутого форварда. Надо признать, что измененная схема помогла "железнодорожникам". До этого "Сочи" конкретно наседал на владения Гилерме, а с выходом долговязого португальца хозяева стали уделять больше внимания своей обороне. Эдер стягивал на себя как минимум 2 защитников, предоставляя больше свободы Смолову. И Федор в этой ситуации занимался притягиванием всех передач. Игра в подыгрыше у Смолова получалась гораздо интереснее, чем действия на переднем крае атаки. Как результат - отменная скидка Федора на выход Крыховяка один на один с Джанаевым с последующим голом. Конечно, рывок локомотивского опорника был крутым, но это не отменяет ценности смоловского паса. А ведь чуть более года назад на этом же стадионе "Фишт" Федор оставил в своей карьере жирное несмываемое пятно.Твиттер "Локомотива" сообщал, что в атаке у команды все решает другая звезда. Но нет. Понятно, что "железнодорожники" всячески помогают Жоау Мариу быстренько адаптироваться и стать такой же машиной, как Крыховяк, но до "ведения игры в атаке" португальцу пока далековато. Как, например, вел игру его соотечественник Ману Фернандеш, у новичка "Локо" точно не получается. А вторая часть предложения была абсолютно верной - исполнение угловых Жоау Мариу забрал себе. Но в первом тайме со стандартов "Локомотив" ничего создать не мог. А в позиционных атаках у команды Юрия Семина все заканчивалось дальним ударами. Из-за пределов штрафной гости били чаще и много попадали в створ. Так что Джанаеву после легкого турне в сборную приходилось много работать. Но со всеми ударами, кроме голевого, голкипер "Сочи" справлялся.У "Сочи" вся активность сошла на нет после гола Крыховяка. На старте встречи хозяева, в какой-то мере, удивили интересными подходами. По центру расталкивал всех Карапетян - единственный игрок в РПЛ, перед которым на неделе массово извинялись итальянские болельщики. Но то ли с "физикой" у команды Точилина проблемы, то ли гол сломал психологию, то ли все вместе, "Сочи" стал пассивен в атаке.После перерыва футбол был только 56-й минуте, когда Мостовой должен был сравнивать счет, но промедлил, и ему помешали защитники "Локомотива". В остальном на поле шли единоборства. Агрессию проявляли все - и "железнодорожники" не убирали ног, и хозяева жестко шли в стыки. При всем этом дзюдо на траве продолжался выделяться Федор Смолов, аккуратно развивающий большую часть атак команды. Кажется, что нападающий "Локомотива" подходит к Лиге чемпионов в самой лучшей своей форме.На 74-й минуте случился спорный эпизод матча. Когда Чорлука в своей штрафной боролся с Нобоа, мяч отскочил от газона и попал в руку защитника "Локо". Арбитр находился в позиции строго перед эпизодом и решил не назначать пенальти. Хотя логически объяснить свое решение судье (им, кстати, был Игорь Панин) будет невероятно сложно. Следом на поле под овации трибун появился Антон Заболотный, который в первом же эпизоде в абсолютно игровом моменте разбил бровь Хеведесу. Крови было, как в концовке "Однажды в... Голливуде".С каждой минутой интерес "Локомотива" к матчу падал, перенося его мыслями в Леверкузен. В отличие от "Байера", "железнодорожники" победили, но какой ценой. Бровь Бенедикта Хеведеса, конечно, к поездке в Германию приведут в порядок. А вот Антон Миранчук выбыл надолго. Без креатива в Лиге чемпионов будет невероятно сложно. Плюс плотный, как осмий, календарь "Локомотива". А тут еще лига включила принципиальность и отказывается от переносов. Руководство московского клуба уже выразило свое недовольство и намекнула на аффилированность футбольных чиновников по отношению к некоторым командам. Как бы ни решилась эта ситуация, "Локо" вступает в самый свой сложный и определяющий период в тяжелой кадровой ситуации. С каким результатом выберется из этого Семин?Крыховяк, 20Джанаев, Кудряшов, Юрганов, Калугин, Миладинович, Бурмистров (Набиуллин, 69), Полоз, Цаллагов, Мостовой (Заболотный, 76), Нобоа, Карапетян (Лагатор, 46).Гилерме, Игнатьев, Живоглядов, Чорлука, Хеведес, Баринов, Жемалетдинов, Ан. Миранчук (Эдер, 13), Крыховяк, Жоау Мариу, Смолов (Коломейцев, 83).