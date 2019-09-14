В Лигу чемпионов без братьев. "Локомотив" потерял второго Миранчука

"Сочи" - самый скучный клуб чемпионата
Бархатный сезон в самом разгаре, а это значит, что стадион "Фишт" еще может неплохо заполняться. Тем более, что соперник позволял собрать хорошую аудиторию. Но что сделал для этого "Сочи". Правильно - практически ничего. Смотрите, 12 сентября клуб на официальной странице в Твиттере выложил расписание электричек в день матча, 13 сентября - объявление, что большой футбол возвращается, 14 сентября - основной состав на игру. Никаких фишек, никаких особенных приглашений. А ведь, как рассказывали комментаторы "Матч Премьер", на предматчевой разминке на стадионе включали любимую песню тренера вратарей сочинской команды. Почему об этом не рассказать? Хотя "Сочи" даже не сообщал, как развиваются события в матче, что уж говорить о каких-то песнях. Все это напоминает, что клуб для кого-то является дополнительной финансовой нагрузкой, такой социальный проект, развивать которой особо никто даже не пытается.
Атмосферу на "Фиште" пришлось передавать гостям стадиона. "Локо" показал, как футболисты выходят из подтрибунного помещения, в каком состоянии трибуны, и что в Сочи приехал травмированный Алексей Миранчук. Никто не ожидал, что через 13 минут после начала матча в лазарет к брату отправится и Антон. Как потом выяснилось, это была травма голеностопа, а следовательно, старт Лиги чемпионов тоже придется пропустить.
Федор Смолов хорош в новой роли
Травма Антона Миранчука заставила "Локомотив" быстро перестроится. На поле вышел второй нападающий Эдер, а Федор Смолов переместился на позицию оттянутого форварда. Надо признать, что измененная схема помогла "железнодорожникам". До этого "Сочи" конкретно наседал на владения Гилерме, а с выходом долговязого португальца хозяева стали уделять больше внимания своей обороне. Эдер стягивал на себя как минимум 2 защитников, предоставляя больше свободы Смолову. И Федор в этой ситуации занимался притягиванием всех передач. Игра в подыгрыше у Смолова получалась гораздо интереснее, чем действия на переднем крае атаки. Как результат - отменная скидка Федора на выход Крыховяка один на один с Джанаевым с последующим голом. Конечно, рывок локомотивского опорника был крутым, но это не отменяет ценности смоловского паса. А ведь чуть более года назад на этом же стадионе "Фишт" Федор оставил в своей карьере жирное несмываемое пятно.
36’ Жоао Марио ведёт игру в атаке и исполняет угловые #СочиЛоко pic.twitter.com/SIz9JEyUvW— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) September 14, 2019
Твиттер "Локомотива" сообщал, что в атаке у команды все решает другая звезда. Но нет. Понятно, что "железнодорожники" всячески помогают Жоау Мариу быстренько адаптироваться и стать такой же машиной, как Крыховяк, но до "ведения игры в атаке" португальцу пока далековато. Как, например, вел игру его соотечественник Ману Фернандеш, у новичка "Локо" точно не получается. А вторая часть предложения была абсолютно верной - исполнение угловых Жоау Мариу забрал себе. Но в первом тайме со стандартов "Локомотив" ничего создать не мог. А в позиционных атаках у команды Юрия Семина все заканчивалось дальним ударами. Из-за пределов штрафной гости били чаще и много попадали в створ. Так что Джанаеву после легкого турне в сборную приходилось много работать. Но со всеми ударами, кроме голевого, голкипер "Сочи" справлялся.
У "Сочи" вся активность сошла на нет после гола Крыховяка. На старте встречи хозяева, в какой-то мере, удивили интересными подходами. По центру расталкивал всех Карапетян - единственный игрок в РПЛ, перед которым на неделе массово извинялись итальянские болельщики. Но то ли с "физикой" у команды Точилина проблемы, то ли гол сломал психологию, то ли все вместе, "Сочи" стал пассивен в атаке.
45 минут борьбы
После перерыва футбол был только 56-й минуте, когда Мостовой должен был сравнивать счет, но промедлил, и ему помешали защитники "Локомотива". В остальном на поле шли единоборства. Агрессию проявляли все - и "железнодорожники" не убирали ног, и хозяева жестко шли в стыки. При всем этом дзюдо на траве продолжался выделяться Федор Смолов, аккуратно развивающий большую часть атак команды. Кажется, что нападающий "Локомотива" подходит к Лиге чемпионов в самой лучшей своей форме.
На 74-й минуте случился спорный эпизод матча. Когда Чорлука в своей штрафной боролся с Нобоа, мяч отскочил от газона и попал в руку защитника "Локо". Арбитр находился в позиции строго перед эпизодом и решил не назначать пенальти. Хотя логически объяснить свое решение судье (им, кстати, был Игорь Панин) будет невероятно сложно. Следом на поле под овации трибун появился Антон Заболотный, который в первом же эпизоде в абсолютно игровом моменте разбил бровь Хеведесу. Крови было, как в концовке "Однажды в... Голливуде".
77’ Беня на газоне! Все лицо в крови после столкновения с Заболотным, картинка страшная. Очень неудачно получилось... #СочиЛоко pic.twitter.com/P0PdJuf47X— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) September 14, 2019
С каждой минутой интерес "Локомотива" к матчу падал, перенося его мыслями в Леверкузен. В отличие от "Байера", "железнодорожники" победили, но какой ценой. Бровь Бенедикта Хеведеса, конечно, к поездке в Германию приведут в порядок. А вот Антон Миранчук выбыл надолго. Без креатива в Лиге чемпионов будет невероятно сложно. Плюс плотный, как осмий, календарь "Локомотива". А тут еще лига включила принципиальность и отказывается от переносов. Руководство московского клуба уже выразило свое недовольство и намекнула на аффилированность футбольных чиновников по отношению к некоторым командам. Как бы ни решилась эта ситуация, "Локо" вступает в самый свой сложный и определяющий период в тяжелой кадровой ситуации. С каким результатом выберется из этого Семин?
Сочи – Локомотив 0:1
Гол: Крыховяк, 20
"Сочи": Джанаев, Кудряшов, Юрганов, Калугин, Миладинович, Бурмистров (Набиуллин, 69), Полоз, Цаллагов, Мостовой (Заболотный, 76), Нобоа, Карапетян (Лагатор, 46).
"Локомотив": Гилерме, Игнатьев, Живоглядов, Чорлука, Хеведес, Баринов, Жемалетдинов, Ан. Миранчук (Эдер, 13), Крыховяк, Жоау Мариу, Смолов (Коломейцев, 83).
Фото: официальный твиттер "Локомотива"