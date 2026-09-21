Батраков прокомментировал дебют за "Галатасарай" и игру в Лиге чемпинов

Новичок "Галатасарая" Алексей Батраков рассказал о самых памятных моментах после трансфера в турецкий клуб.

Фото: телеграм-канал сборной России

"Самое памятное? Наверное, дебют в чемпионате Турции за "Галатасарай" и, конечно, Лига чемпионов. Как я уже говорил, моя маленькая мечта сбылась.