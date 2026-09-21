Батраков прокомментировал дебют за "Галатасарай" и игру в Лиге чемпинов

"Самое памятное? Наверное, дебют в чемпионате Турции за "Галатасарай" и, конечно, Лига чемпионов. Как я уже говорил, моя маленькая мечта сбылась.
До сих пор еще не до конца могу поверить. Потрясающие эмоции, атмосфера вообще непередаваемая", - цитирует Батракова пресс-служба РФС.
Атакующий полузащитник сборной России Алексей Батраков стал игроком "Галатасарая" в августе этого года, перейдя из московского "Локомотива". В составе новой команды 21-летний хавбек сыграл в 4 матчах чемпионата Турции, а также дебютировал в Лиге чемпионов. На счету Батракова 230 игровых минут за стамбульцев и один голевой пас.