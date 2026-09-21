"Всем привет, друзья! Вагнер Лав здесь, Москва", - сказал бразилец на русском языке в видео, опубликованном пресс-службой ЦСКА.
26 сентября на стадионе "ВЭБ Арена" состоится прощальный матч бывшего нападающего "армейцев", в котором встретятся "Легенды ЦСКА" и "Друзья Вагнера Лава".
В составе московского клуба форвард завоевал 15 различных трофеев, одним из которых стал Кубок УЕФА.
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Вагнер Лав прилетел в Москву и обратился к болельщикам на русском языке
Экс-форвард ЦСКА Вагнер Лав прибыл в Россию для участия в своем прощальном матче.
Фото: ПФК ЦСКА