Вагнер Лав прилетел в Москву и обратился к болельщикам на русском языке

Экс-форвард ЦСКА Вагнер Лав прибыл в Россию для участия в своем прощальном матче.
Фото: ПФК ЦСКА
"Всем привет, друзья! Вагнер Лав здесь, Москва", - сказал бразилец на русском языке в видео, опубликованном пресс-службой ЦСКА.

26 сентября на стадионе "ВЭБ Арена" состоится прощальный матч бывшего нападающего "армейцев", в котором встретятся "Легенды ЦСКА" и "Друзья Вагнера Лава".

В составе московского клуба форвард завоевал 15 различных трофеев, одним из которых стал Кубок УЕФА.

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