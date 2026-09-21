Батраков поделился впечатлениями от игры за "Галатасарай"

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"Кто-то может сказать, что чемпионат Турции не самый сильный, но все равно скорости выше, потому что игроки подобраны другого класса. Это сказывается на футбольном поле: тебе нужно быстрее принимать решения, быстрее расставаться с мячом.