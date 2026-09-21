Батраков поделился впечатлениями от игры за "Галатасарай"

"Кто-то может сказать, что чемпионат Турции не самый сильный, но все равно скорости выше, потому что игроки подобраны другого класса. Это сказывается на футбольном поле: тебе нужно быстрее принимать решения, быстрее расставаться с мячом.
"Галатасарай" — команда, которая построена на прессинге. Большую часть времени играешь в прессинг, к этому тоже нужно привыкать", - сказал Батраков.
Алексей Батраков перебрался в Турцию в минувшее летнее трансферное окно. 21-летний полузащитник перешел из московского "Локомотива", воспитанником Академии которого является, в "Галатасарай". Сумма трансфера составила 25 миллионов евро.
В составе стамбульской команды атакующий хавбек сборной России принял участие в 5 матчах, включая игру в Лиге чемпионов, и отметился одной результативной передачей.
Сегодня, 21 сентября, Батраков прибыл в расположение национальной сборной для участия в сборах и товарищеских встречах.
Источник: РФС