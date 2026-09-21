"У нас очень много таких специалистов, как тот же Диас". Канчельскис - о первой тренерской отставке в РПЛ

Я бы хотел, чтобы в клубе работал русский специалист, чтобы там развивались отечественные тренеры. Поскольку у нас есть очень много таких специалистов, как тот же Диас", - сказал Канчельскис.
Сегодня, 21 сентября, футбольный клуб "Родина" объявил о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон с главным тренером Хуаном Диасом. Вместе со специалистом клуб покинут также его тренерский штаб, в который входили пять человек.
Диас возглавил команду в сентябре прошлого года. Под его руководством "Родина" достигла исторического результата, став чемпионом Первой лиги и выйдя РПЛ.
Источник: "СЭ"