"У нас очень много таких специалистов, как тот же Диас". Канчельскис - о первой тренерской отставке в РПЛ

Главный тренер брянского "Динамо" Андрей Канчельскис прокомментировал уход Хуана Диаса с поста главного тренера "Родины".
Фото: ФК "Родина"
"Не знаю, правильное это решение или нет. Я не работаю в руководстве "Родины".

Я бы хотел, чтобы в клубе работал русский специалист, чтобы там развивались отечественные тренеры. Поскольку у нас есть очень много таких специалистов, как тот же Диас", - сказал Канчельскис.

Сегодня, 21 сентября, футбольный клуб "Родина" объявил о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон с главным тренером Хуаном Диасом. Вместе со специалистом клуб покинут также его тренерский штаб, в который входили пять человек.

Диас возглавил команду в сентябре прошлого года. Под его руководством "Родина" достигла исторического результата, став чемпионом Первой лиги и выйдя РПЛ.

Источник: "СЭ"

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