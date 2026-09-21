Талалаев назвал лучшего защитника и полузащитника на старте сезона РПЛ

Главный тренер "Балтики" Андрей Талалаев выбрал лучших футболистов по итогам стартового отрезка РПЛ.

Фото: ФК "Краснодар"

Полузащитник? Кривцов. В нем есть все: и качество, и количество, и хайповость, и неуступчивость, и любовь, и ненависть. Мне нравятся такие футболисты", - сказал Талалаев.