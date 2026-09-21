Талалаев назвал лучшего защитника и полузащитника на старте сезона РПЛ

Полузащитник? Кривцов. В нем есть все: и качество, и количество, и хайповость, и неуступчивость, и любовь, и ненависть. Мне нравятся такие футболисты", - сказал Талалаев.
Напомним, ранее атакующий полузащитник "Краснодара" Никита Кривцов был назван лучшим игроком РПЛ по итогам месяца.
На старте сезона 24-летний Кривцов записал на свой счет три забитых мяча и одну голевую передачу в 4 матчах за команду в чемпоинате России. В августе хавбек получил тяжелую травму и больше не сыграет в этом году.
Источник: "Матч ТВ"