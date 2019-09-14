Бывший полузащитник "Спартака" Игорь Ледяхов после поражения красно-белых от "Урала" (1:2) оценил игру новичка москвичей Алекса Крала.
— Что скажете о последней покупке — Крале? Не многовато ли ошибался?
— По нему у меня вообще мнения не сложилось. Я чеха вообще почти на поле не видел. Ну и вспомните первый гол "Урала" – обрез в центре поля.
Возможно, по первой игре нельзя делать глобальных выводов. Но пока ничего выдающегося в действиях Крала я не заметил.
"СЭ"
Игорь Ледяхов: ничего выдающегося в действиях Крала не заметил
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