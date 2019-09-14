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Игорь Ледяхов: ничего выдающегося в действиях Крала не заметил

Бывший полузащитник "Спартака" Игорь Ледяхов после поражения красно-белых от "Урала" (1:2) оценил игру новичка москвичей Алекса Крала.

— Что скажете о последней покупке — Крале? Не многовато ли ошибался?

— По нему у меня вообще мнения не сложилось. Я чеха вообще почти на поле не видел. Ну и вспомните первый гол "Урала" – обрез в центре поля.

Возможно, по первой игре нельзя делать глобальных выводов. Но пока ничего выдающегося в действиях Крала я не заметил.

"СЭ"


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Теги: Ледяхов Крал Спартак Урал
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