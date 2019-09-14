Игорь Ледяхов: ничего выдающегося в действиях Крала не заметил

Бывший полузащитник "Спартака" Игорь Ледяхов после поражения красно-белых от "Урала" (1:2) оценил игру новичка москвичей Алекса Крала.— По нему у меня вообще мнения не сложилось. Я чеха вообще почти на поле не видел. Ну и вспомните первый гол "Урала" – обрез в центре поля.Возможно, по первой игре нельзя делать глобальных выводов. Но пока ничего выдающегося в действиях Крала я не заметил.