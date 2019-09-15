Кристоффер Олссон: считаю, что у меня настало время забивать голы

Полузащитник ФК "Краснодар", забивший в игре против "Крыльев Советов" первый мяч за клуб, прокомментировал исход встречи.



– Считаю, что у меня уже настало время забивать голы, – признался игрок. – Самое время это было сделать. Я очень рад первому забитому голу за "Краснодар", рад, что мы выиграли. У меня до этого было не так много голевых моментов, но надо было их реализовывать. Рад, что сегодня удалось.



– Как ты сейчас чувствуешь себя в команде. Изменился ли ты с момента прихода в "Краснодаре"?

– Рад играть за "Краснодар". Мы одержали ряд замечательных побед. Если не ошибаюсь, мы на первом месте в лиге. В принципе, я могу сказать, что привык к стилю команды и требованиям. Стараюсь выполнять все, что должен. Команда тоже привыкла ко мне. Я доволен и счастлив.



– Это был ваш лучший матч за "Краснодар"?

– Я так не думаю, в том плане, что у меня были игры и лучше этой. Просто я сегодня гол забил. А люди смотрят на результат и цифры. Рад, что забил и помог команде, но я считаю, что раньше мог провести и лучшую игру.



– Как сейчас живут шведы в Краснодаре? Чем вы занимаетесь, как отдыхаете?

– В настоящий момент не так и много времени с таким календарем. Мы проводим 2-3 игры в неделю. Поэтому основную часть времени я провожу даже не дома, а на базе команды. У нас там есть группа людей, кто говорит на шведском, и это не только шведы, но и те, кто раньше играл в Швеции.



Источник: www.rusfootball.info