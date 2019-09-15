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Массимо Каррера: по сей день я не знаю, кто принял решение уволить водителя автобуса "Спартака"

Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера прокомментировал две скандальные истории, которые связаны с его именем во время работы в московском клубе. Помимо конфликта с Денисом Глушаковым, тренеру приписывают увольнения проработавших много лет с командой водителя автобуса Валентина Терентьева и доктора Лю Хуншена.
Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
"Начнем с увольнения водителя автобуса и доктора Лю. Я вообще не был в курсе событий в тот момент. Как было дело. Перед тренировкой мне звонит переводчик и спрашивает, мол, ты уволил водителя? Отвечаю: "Я? Моего водителя?". Мне сказали, что водителя автобуса. Зачем мне это? Мне это приклеили, хотя я не принимал в этом никакого участия. Может, было пару случаев, когда я вспылил в автобусе, потому что водитель не прокладывал маршрут заранее и мы вставали в пробку. Или когда мы ехали на дерби с ЦСКА в чемпионский сезон, и не могли никак подъехать к въезду на стадион. Естественно, в тот момент я мог вспылить. Но я никогда не говорил, чтобы его уволили. По сей день я не знаю, кто принял это решение. Но вину положили на меня, и это мне абсолютно не нравится.

То же касается доктора Лю. Меня он абсолютно не касался, он был из медштаба. Когда мы были на сборах, он проводил процедуры иглоукалывания мне и моей жене. Глупо увольнять человека, который мне помогал восстанавливать здоровье. Есть определенное ответственное лицо из медштаба, кто отвечает за своих сотрудников. Господин Вартапетов отвечал за медштаб, и он принял такое решение. Мне это, естественно, абсолютно не нравится. Потому что если бы я был инициатором этих увольнений, объяснил бы: я уволил из-за этого, этого и этого. Я ни за чем не прячусь, и никого другого не обвиняю", - цитирует Карреру "Спорт-экспресс".


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Теги: Каррера Спартак Москва
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