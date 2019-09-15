Массимо Каррера: по сей день я не знаю, кто принял решение уволить водителя автобуса "Спартака"

Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера прокомментировал две скандальные истории, которые связаны с его именем во время работы в московском клубе. Помимо конфликта с Денисом Глушаковым, тренеру приписывают увольнения проработавших много лет с командой водителя автобуса Валентина Терентьева и доктора Лю Хуншена.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов