Бывший игрок "Спартака" Александр Мостовой прокомментировал информацию о том, главный тренер команды Олег Кононов будет работать как минимум до декабря.
"Когда Кононова брали в "Спартак", то многие спрашивали, почему его поставили тренером, больше половины не понимали этого решения. Сейчас этот вопрос среди нас неактуален, потому что сказали, что к Кононову есть доверие, вот пускай руководство и доверяет.
Может, они хотят, чтобы было восемь поражений из девяти матчей, а не четыре из пяти… Это не к нам вопрос.
Кого ставить тренером? Кого угодно, но я имею в виду из футбольных людей, хуже уже не будет", - цитирует Мостового Sport24.ru.
Александр Мостовой: вместо Кононова можно ставить в "Спартак" кого угодно из футбольных людей, хуже не будет
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