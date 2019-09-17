Матч "Динамо" — "Уфа" установил зрительский антирекорд "ВТБ Арены"

На матч 9-го тура РПЛ "Динамо" — "Уфа" (0:0) пришли 9?538 зрителей. Это антирекорд для нового стадиона бело-голубых "ВТБ Арены", сообщает Sport24

Фото: "Чемпионат"

"Динамо" начало выступать на новом стадионе 26 мая, приняв тульский "Арсенал" в рамках 30-го тура прошлого сезона чемпионата России. В этой кампании до матча с "Уфой" "Динамо" провело дома четыре игры при средней посещаемости в 16?649 болельщиков — это восьмой результат в лиге. Вместимость "ВТБ Арены" во время футбольных матчей составляет 25?716 человек.