Максимилиан Филипп: к сожалению, в игре с "Уфой" мы не использовали свои моменты

Нападающий московского "Динамо" Максимилиан Филипп прокомментировал Rusfootball.info ничью с "Уфой" (0:0) в матче 9-го тура РПЛ.

Фото: ФК "Динамо"

- Начали мы неплохо, - отметил футболист. - Потом было указано на "точку", но в итоге пробитие пенальти было отменено. Тем не менее затем мы играли в хорошем ключе, имели моменты забить, но, к сожалению, не использовали по максимуму эти возможности. Где-то удача отвернулась от нас. Почему второй раз подряд сыграли 0:0? Да, все верно. Мы обязаны забивать. Само собой, нам надо лучше использовать свои моменты. Футбол - командная игра. И, само собой, всем нам, каждому из нас нужно прибавлять в реализации моментов и в других компонентах, необходимо работать над этим.



- Как вам живется в Москве?

- Мне все нравится. Но в быту без знания русского языка пока что порой сложновато приходится.



Алина Гущина, Rusfootball.info