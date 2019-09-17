Шамиль Газизов: трюк Евсеева — это очень здорово. Он показывает, что всё контролирует

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов высказался о трюке в исполнении главного тренера команды Вадима Евсеева во время матча 9-го тура Российской Премьер-Лиги с "Динамо" (0:0). В одном из эпизодов встречи мяч вылетел за боковую линию, где находился наставник уфимцев. Евсеев решил остановить футбольный снаряд оригинальным способом и отбил его пятой точкой.

Фото: Александр Федоров, "СЭ"