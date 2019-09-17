Шамиль Газизов: трюк Евсеева — это очень здорово. Он показывает, что всё контролирует
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов высказался о трюке в исполнении главного тренера команды Вадима Евсеева во время матча 9-го тура Российской Премьер-Лиги с "Динамо" (0:0). В одном из эпизодов встречи мяч вылетел за боковую линию, где находился наставник уфимцев. Евсеев решил остановить футбольный снаряд оригинальным способом и отбил его пятой точкой.
Фото: Александр Федоров, "СЭ"
"Очень здорово. Он показывает, что всё контролирует. Это говорит о том, что он расслаблен на тренерской скамейке, но при этом внимательно следит за игрой. В команде пока не шутили, но я несколько раз пересмотрел видео, посмеялся. Очень прикольно. Меня радует, что мы так или иначе мелькаем с позитивной точки зрения в медиа. Нам такое только на пользу", — сказал Газизов в беседе с "Чемпионатом".
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