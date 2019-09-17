» » Александр Егоров: судья правильно продолжил игру в случае с рукой Чорлуки

Александр Егоров: судья правильно продолжил игру в случае с рукой Чорлуки

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал спорные моменты в матчах "Сочи" - "Локомотив" и "Ростов" - "Ахмат".

Он отметил, что судья ошибся, когда не удалил футболиста "Сочи" после фола на Гжегоже Крыховяке, но поступил правильно, когда не назначил пенальти за игру рукой Ведрана Чорлуки в собственной штрафной на 75-й минуте.

"В игре "Сочи" - "Локомотив" арбитр должен был удалить игрока за фол на Крыховяке. В случае с рукой Чорлуки все правильно, рука не увеличила объем тела, арбитр правильно продолжил игру.

Красная Антона Швеца абсолютно верная, это очевидно. Цаллагов должен был получить вторую желтую на 87-й минуте", - цитирует Егорова Sport24.ru.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Егоров Чорлука Локомотив Сочи
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Антон Миранчук перенёс операцию
"Зенит" пропустил 4 гола от "Лиона" в Юношеской лиге УЕФА 2
Владимир Быстров: через два месяца Кокорин и Мамаев уже смогут работать в общей группе
Кирилл Кокорин: очень хочется в баню и на машине прокатиться 7
Александр Егоров: судья правильно продолжил игру в случае с рукой Чорлуки 1
Экс-врач "Спартака": Кокорин и Мамаев не могли растерять мастерство за год и даже за два 5
Александр Егоров: Вилков по делу назначил пенальти в ворота "Тамбова" 2
Рамзан Кадыров: одобряю решение "Зенита" подписать контракт с Кокориным 3
"Барселону" могут наказать закрытием "Камп Ноу" из-за скандала в трансфере Гризманна
Александр Егоров: все три пенальти в матче "Краснодар" - "Крылья Советов" назначены верно 1
Гении из «Спартака» и любители удаляться. Сборная неудачников 9-го тура 2
Алексей Игонин: для Кокорина не составит проблем набрать форму, позволяющую играть в РПЛ 1
Тина Канделаки: люди все еще жаждут крови отбывших свое наказание Кокорина и Мамаева 14
Защитник ЦСКА Звонимир Шарлия пропустит матч с "Лудогорцем", но восстановится к игре с "Краснодаром" 8
Руководство "Краснодара" в ближайшее время обсудит продолжение сотрудничества с Павлом Мамаевым 9
"Краснодар" начал продажу билетов на матчи группового этапа Лиги Европы, стоимость — от 500 рублей
Гендиректор "Зенита": у нас очень ровная и непростая группа в Лиге чемпионов 1
Шамиль Газизов: трюк Евсеева — это очень здорово. Он показывает, что всё контролирует 1
Александр Медведев прокомментировал ближайшее будущее Кокорина 3
Леонид Слуцкий выступил в поддержку актера Устинова, осужденного на 3,5 года 5
Гендиректор "Зенита" прокомментировал слухи, что Кокорин будет отдан в аренду в "Сочи" 4
Себастьян Пюигренье: в Питере расизм не табу, он уже вошел в ДНК общества 17
Сергей Кирьяков: "Зенит" поступил с Кокориным по-человечески
Кокорин и Мамаев вышли на свободу. Безумие с Паком, судами и колонией позади 4
Игорь Лебедев: Кокорин и Мамаев могут получить место в сборной 3
Михаил Боярский: Семак верит в Кокорина. Его возвращение в "Зенит" – это прекрасно
ЦСКА поздравил Павла Мамаева с днём рождения 4
"Зенит" выступил с заявлением по поводу Александра Кокорина 10
Появилось фото Павла Мамаева и Александра Кокорина по дороге из колонии домой 4
Лучший рэпер из футболистов, лучший футболист из Дембеле и объект интереса Гвардиолы. С кем сыграет "Зенит"
Все новости