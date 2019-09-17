Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал спорные моменты в матчах "Сочи" - "Локомотив" и "Ростов" - "Ахмат".
Он отметил, что судья ошибся, когда не удалил футболиста "Сочи" после фола на Гжегоже Крыховяке, но поступил правильно, когда не назначил пенальти за игру рукой Ведрана Чорлуки в собственной штрафной на 75-й минуте.
"В игре "Сочи" - "Локомотив" арбитр должен был удалить игрока за фол на Крыховяке. В случае с рукой Чорлуки все правильно, рука не увеличила объем тела, арбитр правильно продолжил игру.
Красная Антона Швеца абсолютно верная, это очевидно. Цаллагов должен был получить вторую желтую на 87-й минуте", - цитирует Егорова Sport24.ru.
Александр Егоров: судья правильно продолжил игру в случае с рукой Чорлуки
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»